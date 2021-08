Le député Sami Abou Shahadeh, (Balad – Liste arabe) n’éprouve aucune gêne à mentir de manière éhontée. Evoquant à la Knesset les émeutes antijuives pogromistes qui se sont déroulées au mois de mai dans les villes mixtes, il a déclaré avec une insolence qui n’a d’égale que l’impunité inadmissible dont il jouit dans la démocratie malade israélienne : « Durant les événements des mois des mai-juin, une énorme quantité de Juifs ont attaqué des Arabes, ont attaqué des commerces d’Arabes, ont attaqué des maisons arabes, ont tiré sur des Arabes, ont lynché des Arabes, mais la police a choisi de ne voir qu’un côté agresseur lors de ces événements, qui étaient en fait la victime qui tentait de se défendre. Nous n’avons pas vu des autobus d’Arabes se rendre à Yitzhar, mais nous avons vu l’inverse, mais nous voyons que tous ceux qui sont amenés pour interrogatoires, tous ceux qui sont accusés, tous ceux qui sont amenés au tribunal sont des Arabes malgré le fait que ce sont les Arabes qui furent les victimes lors de ces événements. Sont venus les colons, des terroristes juifs, qui ont attaqués des Arabes à Lod, Ramla, Jaffa, Haïfa, Acre, sur la route n°6 et dans de nombreux endroits,. Mais la police israélienne a décidé que pour les Juifs, c’était permis, et même s’il y a une loi dans le pays, mais il y a une loi pour les Arabes et des bonus pour les Juifs (…) Dans l’Etat des Juifs on permet aux Juifs de s’attaquer aux Arabes sans être poursuivis par la justice… ».

"טרוריסטים יהודים תקפו ערבים בלוד, ברמלה, ביפו, בחיפה, בעכו בכביש 6 – תקפו בתים של ערבים, ירו בערבים, עשו לינצ'ים בערבים". כך אמר @ShahadehAbou על האירועים בערים המעורבות: "הערבים היו קורבנות"@MLayosh@AmirOhana

