Les fêtes musulmanes en Israël sont souvent l’occasion de redoubler de violences contre les Juifs. Une horde d’Arabes de Samarie a sans doute trouvé que la Fête du Sacrifice est une bonne occasion de sacrifier quelques Juifs. Trois jeunes gens qui circulaient sur une petite route près de Barkan en Samarie ont été prise en chasse par des Arabes après qu’ils aient été identifiés. Les Arabes se sont mis à leur poursuite jusqu’à cogner leur véhicule pour le faire stopper. A alors commencé ce qui aurait pu se terminer par un nouveau drame. Deux parmi les jeunes juifs ont réussi à s’enfuir après avoir reçu des coups, le troisième a été roué de coups par les sauvages et n’a eu la vie sauve que grâce à l’arrivée de l’armée, de la police et d’une équipe de secouristes. Il a été transporté à l’hôpital Beilinson.

Les forces de sécurité et des volontaires civils se sont miss à la recherche des deux jeunes juifs qui avaient fui et l’angoisse était à son maximum dans les familles, craignant qu’ils n’aient été enlevés. Ce n’est que tôt jeudi matin qu’ils ont été repérés près de la localité de Yitzhar, en état de choc et plein de contusions. Ils s’étaient cachés durant toute la nuit dans un endroit retiré de peur d’être retrouvé par les Arabes.

L’association juridique ‘Honenou assure la défense des trois jeunes gens et exige que les agresseurs soient retrouvés, jugés et punis.

