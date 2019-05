Une rencontre assez insolite s’est tenue mardi en Samarie à l’initiative conjointe de parlementaires français. L’objectif était d’exprimer leur opposition catégorique au boycott d’Israël sous toutes ses formes mais aussi pour exhorter le gouvernement français à cesser d’être indulgent avec l’Autorité Palestinienne notamment sur la question des salaires versés aux terroristes.

Les participants à cette réunion, outre l’invité d’honneur, Yossi Dagan président du conseil régional de Samarie étaient très divers: les députés français Sylvain Maillard (LREM) vice-président du groupe d’amitié France-Israël à l’Assemblée nationale, Claude Goasgen (Les Républicains) et Meyer Habib (UDI) députés des Français de la 8e circonscription, le journaliste Ben-Dror Yemin, le sheikh Tamimi de Ramallah, Benny Maïmon, propriétaire d’une entreprise dans la zone industrielle de Barkan et Yaël Sheva’h, francophone, dont le mari rav Raziel Sheva’h hy »d a été assassiné il y a une année par un terroriste. Cette réunion était parrainée par l’organisation juive ELNET qui lutte contre la désinformation.

Ouvrant la séance, Yossi Dagan a adressé la bienvenue aux participants, et leur a rappelé l’objectif de cette rencontre: « Voir la vérité pour la raconter, et combattre les mensonges diffusés par le BDS et les organisationds d’extrême gauche dont le but est de délégitimer l’Etat d’Israël ». « Il s’agit d’une nouvelle forme d’antisémitisme », a-t-il souligné. Concernant le financement du terrorisme par l’Autorité Palestinienne, Yossi Dagan a dit: « Le peuple français ne sait pas ce que l’AP fait avec son argent qui est versé à l’AP. J’appelle les députés français à agir afin que cessent ces transferts de dizaines de millions d’euros annuels dont ils croient qu’ils sont utilisés pour des besoins humanitaires mais qui en fait encourage le meurtre de Juifs ».

Meyer Habib, passionné comme il l’est, a fustigé le gouvernement français qui d’un côté combat de le terrorisme en France ou sous d’autres latitudes, mais qui en Israël, arrose l’AP d’argent et finance des salaires qui sont versés à des terroristes qui ont tué des Juifs ou à leurs familles si ces terroristes sont morts. « Comment la France peut-elle exiger d’Israël de libérer 132 millions de dollars en faveur de l’Autorité Palestinienne quant on sait qu’elle va les utiliser pour payer de salaires à ceux qui ont assassiné le mari de cette jeune femme (en désignant Yaël Sheva’h)? Il a demandé d’imaginer ce que serait la réaction des autorités françaises si des salaires mensuels étaient versés aux auteurs des attentats commis en France. « C’est délirant qu’il faille lutter pour des choses triviales et normales », a également clamé le député.

Provoquant l’émotion de l’assistance, Yaël Sheva’h, sans haine ni acrimonie, a brièvement raconté sa vie, en français, et a montré comment en un instant la vie d’une famille heureuse avec six enfants a basculé à cause d’un terroriste incité à la haine. Elle a rappelé aux députés français des vérités toutes simples: Sheva’h Raziel hy »d a été assassiné parce que juif, l’Autorité Palestinienne considère les terroristes commes des héros et elle emploie une partie de l’argent versé par la France pour payer les salaires des terroristes. La jeune femme a également rappelé le cas de la famille Fogel hy »d, elle-aussi partiellement d’origine française, dont l’assassin bénéficie d’un confortable salaire en prison. Elle a demandé aux députés de dire la vérité en France et d’exiger la transparence: « De nombreux pays européens dont la France aident financièrement l’AP. En 2016, la France a donné 16 millions d’euros ». « Souvenez-vous de la famille Fogel, souvenez-vous de mon mari « , a-t-elle conclu. Elle a eu droit à une ‘standing ovation’.

Visiblement ému après cette intervention, Claude Goasguen a répondu à Yaël Sheva’h: « J’ai été très ému par votre intervention. Dans vos propos, il y avait quelque chose de clair que les Français ne savent pas: lorsque l’on verse de l’argent à l’Autorité Palestinienne, on n’en a plus le contrôle. Le fait que les assassins de votre mari touchent un salaire pour leur acte est barbare et inacceptable. Au-delà de mon soutien personnel, j’ai compris ce soir qu’il faut lutter avec encore plus de détermination contre cette pratique et le soutien que la France lui apporte ».

