Le ministère de la Défense a ordonné la destruction d’habitations construites à Havot Yaïr, en Samarie, à la mémoire de Motty Shamir, un habitant du yishouv qui a perdu la vie en allant porter secours aux habitants de la bordure de Gaza le 7 octobre.

Motty, z’l, 30 ans, était marié, père d’un enfant de 4 ans. Son épouse était enceinte de leur deuxième enfant. Le 7 octobre il n’a pas hésité une seconde avant de prendre son arme et de partir pour aider les habitants des kibboutzim de la bordure de Gaza. Il est tombé au combat après avoir héroïquement sauvé plusieurs personnes et s’être occupé de blessés.

Le village de Havot Yaïr a décidé d’honorer sa mémoire en construisant un observatoire à côté duquel quelques habitations ont été construites.

L’administration civile a décidé de détruire ces habitations et a demandé à son ministre de tutelle, Betsalel Smotrich, de valider l’ordre de destruction. Ce dernier a refusé.

Le commandement de la Région Centre a alors émis un avis selon lequel ces habitations devaient être détruites pour des raisons sécuritaires, transférant ainsi l’autorité pour ordonner cette action au ministre de la Défense, qui l’a autorisée.

Le député Tsvi Souccot (Hatsionout Hadatit) a demandé un débat d’urgence à la Knesset au sein de la commission pour la Judée-Samarie afin de comprendre quelles sont ces ”raisons sécuritaires” qui imposeraient la destruction d’habitations juives et en espérant annuler ce décret. ”Hamas, Hezbollah, Iran. Mais la menace sécuritaire la plus urgente face à laquelle on envoie ce matin de nombreuses forces c’est apparemment un simple observatoire à la mémoire d’un héros qui a donné sa vie pour la vie de ce peuple”, s’est insurgé Tsvi Souccot.