A 13h cet après-midi (mardi), une salve de roquettes a été tirée depuis la Bande de Gaza sur les localités du centre du pays. Les sirènes ont retenti dans des centres urbains comme Tel Aviv, Bat Yam, Rehovot, Ness Ziona, Rishon Letsion, Kfar Habad, et d’autres.

Aucun blessé n’est à déplorer.

Des débris ont été trouvés à Ness Ziona et Rishon Letsion. Une des roquettes est tombée dans la mer au large de Bat Yam.

Le système La Fronde de David a été activé pour intercepter, avec succès, les roquettes qui menaçaient les lieux habités.

”La Fronde de David” développée par l’industrie d’armement israélienne, Refael, est très fiable et destinée à faire face à des menaces importantes comme le tir de missiles balistiques lourds – entre ceux qu’intercepte le Dôme de fer et ceux interceptés par Hetz 2 et Hetz 3. La Fronde de David est une batterie fixe, à l’inverse du Dôme de fer qui peut être déplacé, et elle a une couverture nationale, comme le système Hetz.

Son coût d’utilisation est très onéreux: une interception coûte 1 million de dollars.