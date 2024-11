Trois personnes dont un bébé ont été blessées lors d’une salve de roquettes tirée depuis le Liban sur Carmiel.

Une femme de 27 ans a été moyennement touchée, un homme de 35 ans et un bébé d’un an plus légèrement. lls ont été transportés à l’hôpital de Nahariya.

Par ailleurs, 13 personnes en état de choc ont été prises en charge dans le village de Bi’ina: 6 enfants et 7 adultes.

Près de 50 roquettes ont été tirées sur Carmiel et sa région lors de cette attaque.