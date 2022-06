La Maison du bien-être organise le salon du bien-être 2.0 pour le public francophone, le dimanche 26 Juin 2022, à Jérusalem, au Train Theater. L’événement est sponsorisé par le Moked Klita au Minhal Kehilati Ginot Hair, Serenity , Anaya, Mih’lelette Maayanot, Marpeh Lalev et Beth Rafaela.

Vous êtes le fondateur de la maison du bien-être, pourquoi avoir mis en place ce projet ?

Zion Partouche : Je suis thérapeute depuis plus de dix ans, je propose des soins qui font le lien entre le corps physique et le corps psycho émotionnel, entre l’ostéopathie et le coaching. J’ai toujours évolué entre deux mondes antagonistes, ma langue maternelle hormis le français est la langue des signes. Mon parcours scolaire s’est fait entre les écoles laïques et de confession juive, enfin ma cellule familiale était coupée entre le côté paternel basé sur un modèle patriarcal et le côté maternel plus proche des valeurs occidentales. Après avoir compris comment réussir à trouver une cohérence de vie personnelle et professionnelle, alors que tous les indicateurs sont en rouge, je sais que nous pouvons tous le faire, peu importe le contexte, le milieu et les conditions.

Pourquoi ce salon s’appelle-t-il le salon du bien-être 2.0 ?

Zion Partouche : Le concept du salon n’est pas nouveau, il existe depuis des décennies et pratiquement dans tous les pays du monde. D’ailleurs il y a six ans, lorsque j’étais en train de développer mon activité professionnelle j’ai réalisé que l’ostéopathie n’était pas connue, alors j’ai eu l’idée de m’inspirer de ce qui existait déjà en Europe et de créer un salon du bien-être et de la médecine douce pour augmenter la visibilité de tous les praticiens du bien-être. Ma femme Hanna et sa société de production N-Business m’ont aidé à realiser ce projet ambitieux. Les thérapeutes et praticiens présents sont aujourd’hui devenu des références dans leurs domaines, je pense à Hillel Ouaknin de Serenity, aujourd’hui sponsor de l’événement. Honnêtement nous n’avions pas prévu que cet événement allait susciter autant d’engouement. Cette fois, l’objectif est de créer une plateforme numérique permettant à tous les professionnels du bien-être d’être référencés, visibles du grand public sans être exclusivement dépendant des réseaux sociaux. Le salon 2.0 est la première pierre d’un édifice qui permettra une interaction, un lien direct entre nous tous.

L’entrée du salon est-elle payante ? Quelles sont les activités proposées sur place ?

L’entrée est gratuite après inscription, la journée permet de vivre une expérience thérapeutique autour d’un atelier, assister à une conférence, aller à la rencontre des professionnels. Enfin il sera aussi possible d’aller à la rencontre d’organisme de formation dans le cadre soit d’une reconversion professionnelle. Une journée tout aussi relaxante qu’enrichissante.

https://www.facebook.com/MaisonDuBienEtreIsrael