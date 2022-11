Article d’Éric Keslassy paru dans Actualité Juive numéro 1665

Nous assistons depuis plusieurs mois à une montée significative des manifestations antisémites sur les campus américains. La publication de deux rapports, par l’Anti-Defamation League (ADL) et StopAntisemitism, documente cette tendance extrêmement inquiétante, qui tend à se propager en Europe.

«Les juifs contrôlent les médias…», explique tranquillement Mohamed El-Kurd aux étudiants d’Arizona State University venus l’écouter. Ce militant palestinien, connu pour diffuser un discours antisémite décomplexé, est

tout simplement l’invité des étudiants de premier cycle de cette université américaine. En 2022, sur les campus

américains, les préjugés antisémites les plus éculés peuvent ainsi être prononcés sans que cela provoque la moindre désapprobation. Bien au contraire…

Ce cas est l’un des nombreux exemples évoqués par le rapport publié il y a quelques jours par l’association StopAntisemitism qui, depuis 2019, cherche à alerter sur l’antisémitisme croissant dans la société américaine. Tout de suite après sa création, l’organisation est assaillie par les demandes des étudiants juifs et de leurs parents

qui, au moment de leur choix d’université, souhaitent savoir où ils seront en sécurité. Car telle est la question que se posent, aujourd’hui, les familles juives américaines…

StopAntisemitism enquête alors sur vingt-cinq établissements d’enseignement supérieur dispersés partout sur le territoire américain. Le rapport livre un résultat édifiant. En effet, observation est faite que les discriminations ciblant les étudiants juifs pour leur identité religieuse ou pour leur soutien vis-à-vis de l’État d’Israël ne sont pas appréhendées avec le même sérieux que celles qui affectent d’autres groupes. Dans la mesure où les juifs sont considérés comme appartenant à la «minorité blanche», les manifestations antisémites qui se développent sur

les campus ne sont pas prises en compte par le département Diversité, Equité et Inclusion (DEI) mis en place dans la plupart des universités américaines.

Pourtant, outre-Atlantique, l’antisémitisme est bien en train de devenir un fléau pour les étudiants. D’après le rapport de l’ADL, intitulé «Anti-Israel Activism on U.S. Campuses», ce sont plus de 350 incidents antisémites qui ont été recensés sur l’année scolaire 2012/2022. De son côté, l’enquête de StopAntisemitism révèle que 55 % des étudiants juifs américains ont déjà été confrontés à l’antisémitisme sur leur campus. Si ces manifestations peuvent prendre des formes différentes (insultes, harcèlement, tags…), elles proviennent le plus souvent d’une

vision haineuse d’Israël, et donc d’une assimilation hasardeuse entre juif et Israélien.

Sous couvert de liberté d’expression, avec la diffusion des thèses de BDS sur les campus, l’antisionisme est devenu une opinion courante.

C’est ainsi que les DEI n’ont pas voulu retenir la définition de l’IHRA de l’antisémitisme. Selon un sondage mené par le ministère des Affaires étrangères israélien, publié en septembre dernier, 49 % des étudiants américains

ont été exposés à des appels au boycott d’Israël sur leur campus universitaire. Phénomène qui serait moins préoccupant si le BDS ne parvenait pas à convaincre: le même sondage indique que 56 % des étudiants exposés aux thèses du BDS soutiennent ensuite le boycott d’Israël – contre 28 % si l’on tient compte de tous les étudiants.

Dans les universités, les organisations antisionistes investissent des ressources immenses pour parer l’Etat d’Israël de tous les maux et ainsi justifier les mesures de boycott qu’elles réclament. Alors qu’il reste encore 50 % des étudiants américains qui disent avoir de la sympathie pour l’État juif (selon le même sondage), il serait nécessaire qu’un autre discours, rétablissant les faits, puisse se faire entendre sur les campus américains avec la même force…

C’est ainsi qu’il faut également analyser cette montée de l’antisémitisme au regard de popularité des thèses wokistes : les juifs sont pointés du doigt comme des «dominants», qui participent de l’assujettissement des «minorités racisées». Dans cette perspective, l’État d’Israël est dénoncé comme une puissance colonisatrice qui

exerce son écrasante domination sur un peuple discriminé. L’analogie n’a aucun sens mais elle fonctionne… et

elle met les étudiants juifs dans une position au mieux «inconfortable». Comme ces thèses se déploient également en Europe, il ne faut pas être surpris de constater que l’antisémitisme est – à nouveau – en regain sur les campus européens.

C’est ainsi que la vice-présidente de l’Union des étudiants européens (ESU), Zamzam Ibrahim, s’est officiellement déclarée en faveur du boycott de l’État d’Israël et a publié de nombreux contenus problématiques sur ses réseaux

sociaux. Le 15 mai 2021, sur Instagram, elle n’hésitait pas à déclarer que «si vous vous taisez sur la Palestine, vous auriez été silencieux au moment de l’Holocauste ». On appréciera le parallèle historique… dénoncé à juste titre comme antisémite par l’Union des étudiants juifs européens (UEJS). L’UEJS avait alors demandé la destitution de

cette jeune femme, en renvoyant à la définition de l’IHRA de l’antisémitisme, adoptée par l’ESU, laquelle indique clairement qu’établir des comparaisons entre la politique israélienne contemporaine et celle des nazis est antisémite. Zamzam Ibrahim est aujourd’hui, pourtant, toujours en poste. Et va aller au bout de son mandat.

Plus généralement, l’UEJS se montre inquiète devant la diffusion de la détestation d’Israël sur une grande partie des campus européens. Sous couvert d’antisionisme, les étudiants juifs sont de plus en plus pris pour cibles. Il est d’ailleurs possible que la nouvelle donne politique en Israël aggrave encore leur situation: le futur gouvernement de droite et d’extrême droite risque de devenir une cible (facile) pour les organisations étudiantes antisionistes. Ensuite, les amalgames et les raccourcis pourraient rendre la vie des étudiants juifs encore plus difficile qu’elle ne

l’est. Malheureusement.

