D’après des informations révélées sur la chaine israélienne N12, l’Autorité palestinienne se serait tournée vers l’administration Trump pour lui annoncer qu’elle était prête à changer sa méthode de rémunération des terroristes.

Selon cette proposition, l’Autorité palestinienne ne paiera plus les terroristes prisonniers et leurs familles en fonction des crimes qu’ils ont commis mais versera aux familles des terroristes une pension qui dépendra de leur niveau socio-économique. Pour les responsables de l’Autorité palestinienne, il s’agit d’un changement d’approche qui ne récompenserait plus les terroristes pour leurs crimes.

En échange d’une telle évolution, à Ramallah on demande l’annulation de la loi américaine Taylor Force. Cette loi votée en 2018 par la première administration Trump interdit aux Etats-Unis de transférer des fonds à l’Autorité palestinienne tant qu’elle verse un salaire aux terroristes et ne condamne pas les attentats qu’ils ont commis. En outre, Mahmoud Abbas demande aussi l’annulation d’autres sanctions prises par les Etats-Unis contre l’Autorité palestinienne.

L’Autorité palestinienne attend aussi l’arrêt des prélèvements par Israël des sommes versées aux terroristes sur l’argent des impôts, en vertu d’une loi israélienne datant de 2019.

Cette proposition est motivée par l’inquiétude grandissante de voir l’économie de l’Autorité palestinienne s’effondrer en raison de ces prélèvements, mais aussi des sanctions financières entrainées par les nombreuses actions en justice entamées en Israël et aux Etats-Unis contre l’Autorité palestinienne pour encouragement et soutien au terrorisme.