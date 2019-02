Dans une séance spéciale dimanche, le cabinet politico-sécuritaire a enfin adopté définitivement la mesure qui s’imposait: il a bloqué une somme de plus de 500 millions de shekels qui devaient être transférés le mois prochain à l’Autorité Palestinienne. Cette somme est équivalente au montant versé en 2018 par l’AP sous forme de salaires aux terroristes détenus en Israël ou à des familles de terroristes morts.

Le principe de cette mesure avait déjà été adopté par la Knesset au mois de juillet 2018 à une large majorité (87 voix contre 15) mais son entrée en vigueur nécessitait encore l’affinement du texte et sa validation par le cabinet restreint. C’est chose faite. Il faut préciser qu’il ne s’agit pas d’une déduction définitive mais d’un gel en attendant – et espérant – que l’Autorité Palestinienne cesse cette pratique inacceptable, immorale et qui encourage des Arabes à commettre des attentats.

Les débats se sont déroulés durant plus de trois heures en raison des réticences des responsables de Tsahal qui craignent que cette mesure n’encourage de nouvelles violences en Judée-Samarie et n’affaiblisse l’AP face au Hamas.

L’Administration civile en Judée-Samarie est responsable de la collecte de la TVA auprès des commerces arabes et reverse ensuite ces sommes à l’Autorité Palestinienne. Depuis longtemps, des députés de droite et du centre mais surtout des familles de victimes du terrorisme exigeaient qu’Israël déduise de ces montants la somme des salaires versés par l’AP aux terroristes.

Binyamin Netanyahou a également demandé aux services de renseignements de vérifier si l’AP finance encore d’autres activités terroristes par moyens détournés et le cas échéant, le gouvernement déduira des sommes supplémentaires.

Ce qui a finalement poussé le Premier ministre a faire accélérer le processus a été l’assassinat horrible d’Ori Ansbacher hy”d qui a entraîné une forte vague d’émotion dans la population.

Le ministre de l’Economie et de l’Industrie Elie Cohen s’est réjoui de cette décision “qui va mettre fin à une situation la plus absurde qui soit”.

