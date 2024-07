Les observatrices de l’unité 636 ont repéré cette nuit trois suspects qui traversaient la frontière dans la Vallée du Jourdain. Après un ratissage des lieux, les combattants de l’unité des gardes-frontières de Judée-Samarie et des forces de Tsahal ont découvert trois sacs qui contenaient plus de 75 pistolets et des dizaines de pièces détachées d’armes.

Il s’agit de la saisie d’armes la plus importante depuis le début de la guerre.

Les forces de sécurité sont à la recherche des suspects qui ont réussi à prendre la fuite.