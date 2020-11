Saeb Erekat, secrétaire-général du comité exécutif de l’OLP est décédé mardi matin à l’hôpital Hadassa Ein Karem de Jérusalem. Il y a avait été admis il y a trois semaines à la demande de l’Autorité Palestinienne suite à des complications dues au virus du Corona. Il avait subi une greffe des poumons il y a trois ans aux Etats-Unis.

Proche de Yasser Arafat et d’Abou Mazen, Saeb Erekat était l’une des figures les plus emblématiques de l’OLP et de l’hostilité à l’existence de l’Etat d’Israël. Il s’était déjà fait remarquer lors de la Conférence de Madrid, en 1991, où, faisant partie de la délégation jordano-palestinienne, il était apparu revêtu de la keffieh « palestinienne » comme écharpe, à fins de provocation.

Chef des négociateurs au nom de l’AP durant de longues années, il soutenait en anglais la solution de deux Etats tout en tenant en langue arabe un tout autre langage. Partisan du BDS et du boycott d’Israël, incitateur permanent contre Israël surtout à l’étranger, il n’hésitait pas non plus à rendre hommage aux terroristes, comme il le fit par exemple à l’intention d’Amhad Saadat, du FPLP, commanditaire de l’assassinat du ministre israélien Rehavam Zeevi hy »d en 2001.

Son hospitalisation en Israël avait provoqué des réactions dans le pays, d’une part à cause de sa haine virulente envers l’Etat d’Israël et d’autre part à cause du traitement privilégié dont il a bénéficié par l’Autorité Palestinienne, celle-ci interdisant formellement à « l’homme de la rue » de se faire soigner dans les hôpitaux israéliens afin de ne pas donner le sentiment d’une normalisation avec l’Etat juif.

Scène surréaliste et unique à Israël, la direction de l’hôpital Hadassa qui l’a soigné a publié un communiqué dans lequel elle « prend part à la tristesse de sa famille, de ses proches et amis ainsi que du peuple palestinien » !!

Photo Amir Lévy / Flash 90