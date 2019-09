Il n’y a pas que le Hamas qui a exprimé sa « peine » et accusé Israël après la mort dimanche à l’hôpital Assaf Harofeh de Bassam Al-Saïah, assassin du rav Eitam Henkin hy »d et de son épouse Naama en octobre 2015. Saeb Erekat, proche d’Abou Mazen et secrétaire-général de l’OLP a fait exactement pareil. Dans un tweet il a écrit: « La Palestine est en deuil après la disparition du martyr Bassam Al-Saiah, mort dans une prison israélienne. Nous tenons le gouvernement israélien pour responsable de sa mort et appelons la Cour pénale internationale à ouvrir immédiatement une enquête afin de poursuivre les responsables israéliens ».

Toujours concernant l’attitude des responsables de l’AP face aux terroristes, sur ordre d’Abou Mazen, l’AP a augmenté le salaire mensuel à 7.000 shekels de deux terroristes qui avaient fabriqué les ceintures d’explosifs ayant servi à deux attentats commis le même jour: celui à un arrêt d’autobus près de la base militaire de Tsrifin, le 9 septembre 2003, qui avait fait neuf morts et dix-huit blessés, et celui au Café Hillel à Jérusalem, qui avait fait sept morts et cinquante-sept blessés. Parmi les victimes, un père et sa fille la veille de son mariage: le chef du département des urgences de l’hôpital Shaarei Tsedek, Dr. David Appelbaum hy »d et sa fille Nava hy »d.

Voilà comment les « modérés » et les « partenaires pour la paix » – selon les expressions des délégations de gauche qui se rendent à Ramallah – considèrent ceux qui assassinent des innocents.

Photo Abir Sultan / Flash 90