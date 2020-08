Abou Mazen insultait le président Donald Trump avec des mots qui correspondaient à son niveau. Voilà maintenant Saeb Erekat, secrétaire-général du comité exécutif de l’Olp qui emploie des grossièretés envers Jared Kushner, le gendre du président : « J’ai rencontré Jared Kushner à trente-sept reprises et j’en suis venu à la conclusion qu’il s’agit d’un homme arrogant et idiot qui croit que c’est Dieu qui a reconnu Jérusalem comme capitale d’Israël et non pas les Etats-Unis » !!

Voilà bien récompensés les efforts obstinés du gendre de Donald Trump pour imposer un « Etat palestinien ».

Photo Abir Sultan / Flash 90