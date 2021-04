Les organisations juives liées au Mont du Temple ont vivement réagi à une vidéo filmée et diffusée par des jeunes musulmans sur « Tik Tok » montrant qu’ils jouent impunément au football sur l’esplanade du Temple, lieu le plus sacré du peuple juif et que les musulmans prétendent être un « lieu saint » pour eux.

Dans un communiqué commun, ces organisations juives expriment le « dégoût que doit ressentir tout coeur juif face à ce sacrilège » et dénoncent « une profanation terrible inadmissible du caractère sacré du lieu, particulièrement sur le lieu du dôme du Rocher, où se trouvait le Saint des Saints dans le Temple ».

Le comité commun de ces organisations a saisi la police afin qu’elle procède à l’arrestation de ces voyous et de les traîner devant la justice pour profanation. Il rappelle qu’un arrêt de la Cour suprême interdit formellement les jeux de football sur l’Esplanade du Temple, décision jamais appliquée toujours au nom d’une volonté « d’apaisement » à sens unique de la part de la police et du gouvernement.

Assaf Fried, porte-parole du comité, a déclaré : « L’attitude méprisable des musulmans sur le Mont du Temple prouve à qui en a encore besoin que la seule chose qui est sainte pour les musulmans n’est ni la mosquée ni l’esplanade mais la spoliation de ce lieu des mains des Juifs. Il faut sans délai expulser le Waqf du Mont du Temple et confier sa responsabilité à une instance juive pour laquelle la sainteté du Mont du Temple est authentique ».

Ce scandale de voir ces jeunes voyous narguer la sensibilité juive est d’autant plus inacceptable que les fidèles juifs qui obtiennent l’autorisation de se rendre sur l’esplanade, non seulement respectent ce lieu dont ils savent l’importance, mais ont interdiction formelle de prononcer la moindre prière, ne serait-ce qu’en murmurant, et interdiction d’arborer un quelconque objet ou accessoire religieux susceptible de « heurter la sensibilité musulmane », sous peine d’être arrêtés et expulsés par la police israélienne.

Un nouvel exemple le l’abdication de la souveraineté et de l’honneur national par les gouvernement israéliens successifs.

Vidéo:

#جهاد كرة القدم ⚽️ من أجل #قبة_الصخرة (وليس #الأقصى ههههههه)

هكذا يتصرف الإنسان في حرم مقدس؟ מקום קדוש עלקpic.twitter.com/HW4w0J29Jv — Moran T موران ت (@MoranT555) April 20, 2021

Photo Hadas Parush / Flash 90