Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, s’est entretenu avec la nouvelle Haute représentante de l’Union européenne pour les affaires étrangères, Kaja Kallas, qui prendra ses fonctions ce dimanche. Elle succède à Josep Borrell qui, rappelons-le, a adopté des positions anti-israéliennes au cours de son mandat.

Saar et Kallas ont discuté notamment du cessez-le-feu au Liban et du désir d’Israël de promouvoir un accord pour les otages détenus par le Hamas à Gaza.

Au cours de cet échange, Saar a souligné qu’’Israël était intéressé par le maintien du cessez-le-feu’. ‘Cependant, a-t-il ajouté, le Hezbollah viole le cessez-le-feu, et l’armée israélienne agit et continuera à agir contre ces violations’.

Guideon Saar et Kaja Kallas ont discuté également de la convocation d’une réunion du ‘Conseil d’association’*, qui n’a pas eu lieu depuis deux ans. Enfin, ils ont convenu de travailler ensemble et d’approfondir toutes les questions à l’ordre du jour.

*Conseil d’association : La base juridique des relations commerciales de l’UE avec Israël est l’accord d’association UE-Israël entré en vigueur en juin 2000. L’accord vise à fournir un cadre juridique et institutionnel approprié pour le dialogue politique et la coopération économique entre l’UE et Israël.