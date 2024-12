Le ministre israélien des Affaires étrangères, Guideon Saar, a tenu une conférence de presse ce lundi après-midi pour expliquer sa décision de fermer l’ambassade d’Israël en Irlande. Il a déclaré : « Hier, j’ai annoncé ma décision de fermer l’ambassade d’Israël en Irlande. Nous n’avons pas de problème avec la critique, nous y sommes même habitués. Mais il y a une différence entre la critique d’une part, et l’hostilité unilatérale d’autre part. Il y a une différence entre la critique et l’antisémitisme basé sur la délégitimation et la déshumanisation d’Israël et le deux poids, deux mesures envers Israël par rapport à d’autres pays. C’est ainsi que l’Irlande s’est permise de se comporter envers Israël ».

Et de préciser : « Israël a été attaqué sur chacun de ses fronts. Mais selon les déclarations de l’Irlande, ‘Israël est toujours l’agresseur’. L’Irlande a soutenu les procédures à connotation politique menées à la CPI contre Israël et ses dirigeants, a agi pour modifier la définition juridique du ‘génocide’ afin de tenter d’accuser Israël de génocide devant la Cour internationale de justice et s’est efforcée systématiquement de nuire à nos relations avec l’Union européenne et de l’inciter à adopter des positions et des actions anti-israéliennes ».

Saar a encore indiqué que « l’Irlande était l’un des seuls pays d’Europe à ne pas avoir adopté la définition de l’antisémitisme de l’IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance) ». Il a ajouté : « L’Irlande n’a pas pris la peine de promouvoir des mesures de lutte contre l’antisémitisme dans le pays, au contraire, elle l’a seulement encouragé ».

« Israël s’efforce de permettre l’aide humanitaire à Gaza », a par ailleurs déclaré Saar, « mais le Hamas la pille. Israël s’efforce d’éviter les pertes civiles tandis que le Hamas cible les civils et les utilise comme boucliers humains ».