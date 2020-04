Les chiffres dansent devant nos yeux à longueur de journée, provoquant tantôt le pessimisme tantôt l’optimisme. Après plus de semaines de confinement national, il y en a un qui doit pourtant nous porter à un certain optimisme indiquant que la discipline nationale est très largement respectée et qu’elle commence à porter ses fruits: le taux de doublement du nombre de personnes atteintes en Israël est passé de 6 jours à 11 jours, c’est à dire que la courbe exponentielle de la propagation est en train de fléchir. Ce chiffre optimiste est également rassurant pour le système hospitalier qui craignait de crouler sous le poids du nombre de malades.

Cette donnée ne doit pas nous pousser à relâcher nos efforts, bien au contraire. Tous les responsables dans le combat contre le virus avertissent: le test se situera dans les jours qui viennent et surtout la veille et la journée de Pessah’. Si des personnes circulent mercredi pour rejoindre leur famille pour célébrer le Séder avec elles, si des offices publics se déroulent jeudi ou si les plages et parcs sont investis durant cette journée de fête, tous les efforts risqueront d’être réduits à néant.

Photo Gili Yaari / Flash 90