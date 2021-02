Connaissiez-vous l’épouse de Moshe Dayan, la pionnière de la mode israélienne? Son histoire, indissociable de celle d’Israël et du sionisme féminin, est passionnante. Ruth Dayan s’est éteinte jeudi 4 février 2021 à l’âge respectable de 103 ans, après un siècle d’intense créativité. Elle a connu les guerres, les intrigues et l’amour.

Ruth Shwartz, issue d’une famille russe de la deuxième alya, est née à Haïfa le 6 mars 1917, l’année même de la déclaration Balfour. Sa mère sera la première femme à obtenir le permis de conduire en Israël.

C’est au moshav Nahalal, le premier moshav établi en Israël, que Ruth rencontre Moshe Dayan, qu’elle épousera en 1935. Son mari est rarement à la maison, car il occupe des postes à responsabilité croissante dans la Haganah, à la tête des forces spéciales, puis en tant que chef d’État-Major et, plus tard, ministre de la Défense. Ruth, qui n’ignore pas les infidélités de son légendaire époux, se retrouve donc souvent seule à élever ses trois enfants (Yaël, future écrivaine et activiste politique, Ehud, za »l, qui sera sculpteur, et Assi, za »l, qui deviendra le célèbre comédien et réalisateur que l’on sait) dans le contexte des années 1940, où les conditions de vie sont très difficiles, précaires, et le danger partout. Leur divorce sera prononcé en 1971.

En 1954, Ruth Dayan fonde l’entreprise Maskit (le terme « maskit », qui apparaît plusieurs fois dans la Bible, signifie en hébreu « ornement »). C’est la première maison de couture du pays, spécialisée dans les broderies

traditionnelles du Maroc, du Yémen, de Hongrie… car Israël est un pays d’immigrants.

Ruth a non seulement été une pionnière de la mode en Israël, mais aussi une femme d’entreprise, avec une vision sociale et politique déterminante pour le pays dans les années 1960.

Maskit a offert des emplois à des milliers d’immigrants et d’immigrantes qui y ont travaillé.

