Les bruits de bottes se font de plus en plus forte entre la Russie et l’Ukraine, et à Kiev on souhaite qu’Israël adopte une position claire sur cette question. Interviewé sur la chaîne i24news.tv, l’ambassadeur d’Ukraine en Israël, Yevgen Korniychuk a dit « comprendre la position d’Israël par rapport à la Russie qui est devenue une voisin de par sa présence en Syrie », mais il estime qu’Israël et l’Ukraine sont des Etats véritablement amis, et que dès lors, Jérusalem devrait s’exprimer de manière plus claire. « Jusqu’où Israël sera prêt à aller, seul son gouvernement peut le décider », a dit le diplomate. Yevgen Korniychuk a indiqué qu’Israël fait partie des rares pays qui entretiennent d’excellentes relations à la fois avec l’Ukraine et avec la Russie. Il a annoncé que les ministres des Affaires étrangères de son pays et d’Israël s’entretiendront prochainement et que son pays « demandera à Israël d’aller plus loin ».

Photo Elionas / Pixabay