Royal Air Maroc lance, à compter du 13 mars prochain, sa nouvelle ligne régulière reliant Casablanca et Tel-Aviv. Dans un premier temps, on comptera quatre vols par semaine pour augmenter jusqu’à cinq.

Cette nouvelle liaison répond aux attentes de la communauté marocaine établie en Israël qui entretient des liens forts avec son pays d’origine. Elle vise aussi à permettre aux touristes, ainsi qu’aux femmes et hommes d’affaires, de se rendre au Maroc ou en Israël.

L’ouverture de cette ligne directe entre le Maroc et Israël fait suite aux accords conclus entre les deux pays qui ont consacré un réchauffement des relations économiques et diplomatiques.

Ainsi aujourd’hui (lundi) la ministre israélienne de l’économie Orna Barbibaï, en déplacement au Maroc, a signé un accord de coopération économique et commercial avec le Maroc. Par cet accord, les deux pays s’engagent à prendre toutes les mesures nécessaires afin d’augmenter leurs échanges commerciaux. Par ailleurs, ils s’engagent aussi à lever tous les obstacles qui nuisent au développement de leurs relations économiques, tels que certaines législations, normes ou habitudes.

Les deux pays ont, par ailleurs, convenu d’échanger leur savoir technologiques et d’organiser des séjours d’étude, des séminaires et des visites d’hommes d’affaires. Les échanges entre le secteur privé sera encouragé.

Une commission commune entre les ministères de l’industrie et du commerce israélien et marocain verra le jour.

La ministre Barbibaï a déclaré : »Cet accord de coopération apportera de la croissance économique à Israël et au Maroc ». Son homologue marocain, Riyad Mezzour, s’est lui aussi félicité de cet accord : « Plus d’un an après le renouvellement de leurs relations diplomatiques, le Maroc et Israël ont posé aujourd’hui les bases d’une coopération innovante dans de nombreux domaines. Aujourd’hui s’est déroulée une nouvelle étape sur le chemin d’une coopération intensive, fructueuse et utile pour les deux parties ».