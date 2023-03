Deux autres dispositions de la loi sur la réforme judiciaire doivent être adoptées aujourd’hui par la commission des Lois: l’une sur les conditions dans lesquelles les juges peuvent annuler une loi régulière et l’autre sur les dispositions de contournement d’une annulation par la Cour suprême.

Suivant la proposition, une loi régulière pourra être annulée; limitée dans sa validité ou modifiée uniquement par 80% de la totalité des juges de la Cour suprême.

Par ailleurs, une majorité de 61 députés suffira à contourner l’annulation d’une loi par la Knesset.

A l’occasion de cette nouvelle journée de vote à la Knesset, les opposants à la réforme ont entamé une journée de mobilisation avec des opérations qui visent à perturber le quotidien des citoyens israéliens.

Ainsi déjà avant 8h ce matin, des manifestants ont installé des barrages sur la route 1 en direction de Jérusalem, à hauteur de Shaar Hagay. A l’aide de barbelés posés sur la route, ils ont bloqué toute la circulation.

D’autres ont empêché, dans les gares, les voyageurs de monter à bord des trains et les trains de démarrer.

Pourtant, ces blocages ayant été annoncés par les dirigeants de la protestation, la police a tenu hier une réunion d’évaluation de la situation en présence du ministre Ben Gvir et du chef de la police Shabtaï. Le ministre a ordonné d’empêcher le blocage des routes principales. »Je suis pour la protestation démocratique mais je ne tolérerai pas de rebellion civile et je ne permettrai pas à des anarchistes de bloquer les routes principales. Il convient de préserver un quotidien normal pour les citoyens israéliens. J’ai ordonné à la police d’ouvrir les routes si elles venaient à être bloquées ».

Des consignes qui n’ont été suivies qu’après environ une heure de blocage de la route 1. D’autres routes et carrefours sont bloqués dans le pays comme à Raanana, Kfar Yarok ou Tel Aviv.

Plusieurs opérations de perturbations sont attendues au courant de la journée qui se terminera par des manifestations devant le domicile du Premier ministre, rue Azza, à Jérusalem.

Le ministre Betsalel Smotrich a tweeté une coupure de journal datant de 2005 et des manifestations contre l’expulsion des Juifs du Goush Katif sur laquelle on peut lire qu’à cette date, la Cour suprême avait estimé que »le blocage des routes met en danger la vie des citoyens ».

En commentaire, Smotrich écrit: »Imaginez que les opposants à l’expulsion du Goush Katif aient annoncé qu’ils avaient l’intention de bloquer les routes. En fait, vous n’avez pas besoin d’imaginer. C’est arrivé. Et la police les attendait, les a frappés et la justice les a jetés en prison. Voilà pourquoi notre réforme est nécessaire. Pour qu’il y ait ici une démocratie et l’égalité des droits et des libertés pour tous ».