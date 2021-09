Une cérémonie émouvante s’est déroulée très récemment en Roumanie : la ville de Botoşani a rendu hommage au Prof. Reouven Feuerstein z.l. natif de cette ville, en inaugurant un buste à sa mémoire dans un lycée pédagogique de la ville. Les autorités ont voulu ainsi saluer sa contribution à l’humanité et perpétuer son oeuvre grâce à la méthode pédagogique révolutionnaire humaniste qu’il avait développée et mise en oeuvre, qui consiste à exploiter au maximum les capacités et les potentiels de chaque individu.

Son fils, le rabbin Raphaël Feuerstein était invité d’honneur à la cérémonie. Dans son intervention il a souligné la grandeur de l’oeuvre et de l’enseignement de son père et rappelé que ses méthodes avaient percé dans une quarantaine de pays. Le Prof. Reuven Feuerstein avait obtenu le prix Israël en 1992 pour son oeuvre. Il est décédé en 2014.

Le Prof. Feuerstein avait 23 ans lorsqu’il s’était enfui de Roumanie en 1944, sentant le danger immédiat venir.

Photo site Chabad.org