Le flou savemment entretenu par la gauche israélienne sur le statut des minorités en Israël a connu un nouveau pic de rating ces derniers jours. Les effets de la Loi de la Nation se font toujours sentir et la distinction pourtant nette et aisée à comprendre entre droits individuels et droits nationaux est volontairement dissimulée afin de taxer le gouvernement de visées discriminatoires.

Avec les avertissements successifs de la droite quant à une alliance de circonstance possible entre le parti Bleu-Blanc et les partis arabes afin d’empêcher Binyamin Netanyahou de redevenir Premier ministre, la présentatrice et mannequin Rotem Selah a fait le buzz dimanche en volant au secours de la population arabe et fustigeant la droite.

Ne craignant pas la démagogie et généreusement relayée par les médias, Rotem Selah, s’est offusquée des propos tenus notamment par la ministre Miri Reguev, et a déclaré: “Ciel! Il y a aussi des citoyens arabes dans ce pays! Quand donc quelqu’un dans ce gouvernement fera passer le message au public qu’Israël est l’Etat de tous ses citoyens, que tous les hommes ont été créés égaux, et que même les Arabes, les Druzes, les LGBT et – grand choc – les gauchistes sont des êtres humains? Où est passé le commandement ‘Tu aimeras ton prochain comme toi-même’?!”

Même si ces propos sont totalement hors-sujet, ils ont été largement repercutés au point même d’entraîner une réaction du Premier ministre en début de séance du Likoud: “Chère Rotem, une correction importante : Israël n’est pas un ‘Etat de tous ses citoyens’. Selon la loi sur l’Etat-nation que nous avons adoptée, Israël est l’État-nation du peuple juif – et d’aucun autre peuple. Comme vous l’avez écrit, il n’y a pas de problème avec les citoyens arabes d’Israël. Ils ont des droits (individuels) égaux, et le gouvernement du Likoud a investi plus que n’importe quel autre gouvernement dans la population arabe”.

L’affaire ne s’arrête pas là, loin s’en faut. Lundi, lors de la cérémonie marquant le 40e anniversaire du traité de paix entre Israël et l’Egypte, le président de l’Etat, qui ne rate jamais une occasion pour tâcler Binyamin Netanyahou, a saisi l’occasion pour entrer une nouvelle fois dans le jeu politique et faire des allusions dirigées contre le camp politique dont il est issu: “Il se développe dans le pays un discours inacceptable. Ceux qui croient en un Etat d’israël juif et démocratique doivent avoir à l’esprit qu’il y a en Israël une égalité de droits entre tous les citoyens. Il n’y a pas de citoyens de seconde catégorie, il n’y a pas d’électeurs de seconde catégorie. Dans l’isoloir nous sommes tous égaux, Juifs et Arabes. A la Knesset nous serons tous représentés, Juifs et ceux qui ne le sont pas”.

Celle qui a recadré le débat et a répondu comme il le fallait à Rotem Sela a été Sarah Zoabi qui affirme à chaque occasion son identité “arabe isaélienne, musulmane et sioniste patriote”. Ce qu’elle a écrit mérite d’être souligné: “Je crois dans le droit du peuple juif à avoir son propre Etat, son propre Etat-nation, avec parallèlement une pleine égalité de droits pour tous les citoyens, y compris les Arabes. Avec tout le respect dû à Rotem Selah, je crois qu’elle est enfermée dans sa bulle tel-avivienne, qu’elle est déconnectée de ce qui se passe dans le pays et qu’elle comprend davantage le monde des célébrités que celui de la politique. J’ai l’honneur d’être citoyenne d’un Etat qui me respecte et m’accorde la liberté d’expression et de culte. De qui parle-t-elle? D’Ayman Oudeh, qui a rendu visite en prison au terroriste Marwan Barghouti et lui a dit qu’ils marcheront un jour ensemble à Jérusalem? D’Ahmad Tibi, qui encense les ‘shahids’ assassins de Juifs? Beaucoup d’Arabes israéliens pensent comme moi mais très peu ont le courage de dire cette vérité tout haut. Cette vérité est difficile à exprimer dans notre société. Nous devons cesser de pleurnicher et de nous plaindre. Je veux des Arabes fiers de leur identité israélienne et du gouvernement (…) Les partis arabes à la Knesset, à part inciter contre l’Etat d’israël et les Juifs, n’ont rien fait pour résoudre les vrais problèmes de leur secteur au profit ‘d’intérêts étrangers’ alors que c’est justement le gouvernement Likoud qui a le plus investi en faveur de la population arabe israélienne (…) Ce présent gouvernement a énormément aidé notre population au niveau budgétaire, et l’armée la plus morale au monde nous assure la protection (…) De toute manière mon amour pour le peuple juif et pour l’Etat d’Israël est inconditionnel”.

Elle a souhaité que se crée un jour un parti arabe israélien qui suivra cette ligne: “Nous vivons ici dans un Jardin d’Eden et nous devons nous réveiller. Regardons ce qui se passe dans les Etats arabes dictatoriaux de la région! Que ceux qui ne se plaisent pas ici aillent vivre dans l’un des vingt-deux Etats arabes! Il faut gôûter ce qui est amer pour pouvoir apprécier ce qui est doux!”

