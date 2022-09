A l’aube de Rosh Hashana 5783, l’Agence Juive publie les résultats de l’étude du Professeur Sergio DellaPergolla de l’Université hébraïque réalisé pour la revue juive annuelle AJYB 2022.

Il y a 15.3 millions de Juifs dans le monde, ce qui constitue une légère augmentation depuis l’année dernière où l’on comptait 15.2 millions de Juifs.

En Israël vivent 7080000 de Juifs contre 6950000 l’année dernière. Pour le moment, la majorité des Juifs (8.25 millions) vivent encore en dehors d’Israël – 6 millions aux Etats-Unis. La proportion de Juifs en Israël a augmenté d’1% par rapport à l’année et se chiffre à 46.2%.

On estime à 500000 le nombre de personnes vivant en Israël bénéficiaires de la loi du Retour mais qui ne sont pas Juifs. Le nombre de bénéficiaires de la loi du Retour dans le monde s’élève à 25.5 millions de personnes, parmi lesquelles 18 millions vivent en dehors d’Israël.

Cette année 60000 personnes ont fait leur alya, le chiffre le plus important de ces vingt dernières années. 26000 olim sont arrivés de Russie, 14000 d’Ukraine, 3800 des Etats-Unis et 2500 de France. Plus du quart des olim sont des jeunes qui ont entre 18 et 35 ans.

Au mois de janvier 2022, la plus grande communauté juive en dehors d’Israël après celle des Etats-Unis est la communauté française avec 442000 âmes. Puis vient le Canada avec 394000 Juifs et l’Angleterre avec 292000.

Le président de l’Agence Juive, Doron Almog, a présenté ses voeux pour la nouvelle année et pointé l’objectif de l’institution pour 5783: resserrer les liens entre Israël et les communautés de Diaspora, en renforçant les programmes de découverte et d’intégration.