Les infractions pénales impunies effectuées par la juge Liat Ben-Ari, adjointe au Procureur de l’Etat, continuent à provoquer des vagues, excepté dans les grands médias et au sommet de la pyramide judiciaire, qui couvrent les méfaits de la magistrate chargée des dossiers Netanyahou.

Deux habitants de la ville, Avraham Haviv (88) et Shilo Bashari (70) ont entamé une grève de la faim pour dénoncer ce qu’ils appellent la politique de « deux poids et deux mesures ». Ils protestent contre le fait que de nombreux habitants de la ville s’étant rendus par le passé coupables d’infractions dans le domaine du droit de la construction, généralement de bonne foi, ont été sévèrement sanctionnés par la justice alors que la juge Liat Ben-Ari, qui est responsable du département économique du Parquet et connaît le droit sur le bout des doigts semble apparemment être au-dessus de la loi qu’elle est censée représenter et faire respecter par les autres.

Face à la détermination de conseillers municipaux, la magistrate a été convoquée il y a quelques jours avec son mari par la procureure municipale de Roch Haayin pour être entendus suite aux plaintes déposées contre eux concernant diverses infractions dans la construction de leur résidence dans la ville. Parmi les infractions relevées, la parcellisation de leur résidence à des fins de location alors qu’ils avaient officiellement déclaré qu’il s’agissait d’une résidence pour leur habitation personnelle, ce qui est interdit et qui aurait dû modifier les conséquences fiscales.

Cette affaire est en cours, de nouveaux éléments arrivent quasi quotidiennement dans des médias alternatifs tels qu’Aroutz 20 ou Galei Israël, elle est par contre absolument tue par les grands médias et la juge bénéficie d’un soutien total du ministre de la Justice Avi Nisenkorn. Elle se rajoute à de nombreuses « énigmes » qui touchent au haut de la pyramide judiciaire et renforcent le sentiment de plus en plus partagé qu’il y a une caste au sein de l’Etat qui s’est arrogée une immunité que tous les autres citoyens n’ont pas.

Une réelle menace celle-ci pour la démocratie et l’Etat de droit.

Photo illustration