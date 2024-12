Roquettes sur le sud d’Israël

Vendredi soir, deux roquettes ont été tirées sur le sud d’Israël depuis le centre de la Bande de Gaza. L’armée de l’air les a interceptées au-dessus d’Ashkelon. Dans la nuit (vendredi à samedi), les avions de chasse israéliens ont attaqué des entrepôts d’armes et des terroristes qui se trouvaient sur le site d’où ont été tirées ces roquettes. Les lance-roquettes étaient localisés à 50 mètres des entrepôts d’une ONG humanitaire internationale.

Vidéo: Porte-parole Tsahal

Ce soir (samedi), une autre roquette a été tirée depuis le centre de la Bande de Gaza sur le sud d’Israël. Elle est tombée dans une zone inhabitée.

Elimination du maire de Dir El Balah

Tsahal a éliminé aujourd’hui (samedi) dans le centre de la Bande de Gaza, le terroriste Emad Jaro, membre de la branche armée du Hamas à Dir El Balah. Il planifiait et mettait en oeuvre des actions terroristes depuis la zone humanitaire. Il était également responsable des liens avec la branche armée et leur fournissait l’aide nécessaire pour les combats contre les forces de Tsahal.

Il était en outre responsable du fonctionnement politique du Hamas dans les camps du centre de la Bande de Gaza et donc des différents ministères du gouvernement.

Il exerçait une double fonction en tant que président du comité d’urgence du gouvernement dans les camps et maire de Dir El Balah.

Syrie

Plusieurs raids aériens attribués à Israël ont été réalisés en Syrie cette nuit (vendredi à samedi) contre des entrepôts de missiles dans la banlieue de Damas ainsi que contre un aéroport de la région.

Liban

Al-Mayadeen, affilié au Hezbollah, a rapporté que ce soir, une unité de contrôle a été attaquée pour la deuxième fois dans la banlieue de Damas, en plus d’un centre de recherche scientifique et d’usines de défense dans la zone d’Alep. Le quotidien syrien Kol Habira, associé aux organisations rebelles qui dirigent désormais la Syrie après le renversement du régime d’Assad, a rapporté hier soir qu’Israël avait mené une ”série d’attaques” à Damas, al- Qalamoun, Masyaf, Lattaquié et Tartous. Le site affirme que des bases radar, des entrepôts et un centre de recherche scientifique ont été attaqués.