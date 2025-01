Le bureau de Benjamin Netanyahou a publié ce jeudi son rapport compilant les données sur le terrorisme contre Israël en 2024. Le document est destiné à tous les organismes israéliens officiels qui jouent un rôle dans la « hasbara », la diplomatie publique du pays auprès des autres nations.

Le document rappelle qu’au cours des 12 derniers mois, l’Etat hébreu a dû faire face à sept fronts distincts : Iran, Liban, Syrie, Gaza, Irak, Yemen et front intérieur. Au total, Israël a été confronté à 18 365 attaques de diverses formes, qui ont fait un total de 134 victimes et 1 277 blessés.

Parmi ces attaques on dénombre 16 400 roquettes et missiles tirés contre le territoire, dont 15 400 depuis le Liban et 700 depuis la bande de Gaza. Le plus grand nombre de tirs a été enregistré au cours du mois d’octobre avec plus de 6 900 projectiles. A cela s’ajoute l’envoi dans le pays de 399 drones d’attaque. Au total, ces tirs ont fait 71 victimes, dont 14 enfants, et 892 blessés. Ils ont également déclenché 610 incendies, qui ont dévasté des dizaines de milliers d’hectares de végétation et de cultures.

Les attaques répertoriées sur l’année 2024 incluent par ailleurs 1 900 attentats, dont des attaques à la voiture-bélier, à l’arme à feu, à l’arme blanche, à l’explosif, des incendies ainsi que des jets de pierre ou de cocktail Molotov.