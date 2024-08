Le chef du Shabak, Ronen Bar, a envoyé une lettre au Premier ministre Netanyahou et au ministre de la Défense Gallant pour les alerter sur le ”terrorisme juif” qui selon lui ”met en péril l’existence même de l’Etat d’Israël”.

Bar écrit: ”Je vous écris cette lettre dans la douleur et une grande crainte en tant que Juif, Israélien, responsable sécuritaire, sur le phénomène croissant de terrorisme juif de la part des ‘Jeunes des Collines”’.

Il poursuit: ”Le phénomène des ‘Jeunes des Collines’ est devenu depuis longtemps un large phénomène de violence contre les Palestiniens. Je n’ai jamais aimé le terme de ”criminalité nationaliste’. Il ne s’agit pas de criminalité puisque la violence est utilisée pour semer la terreur, c’est donc du terrorisme. Il ne s’agit pas de ”criminalité nationaliste” et certainement pas de nationalisme puisqu’elle constitue un défi pour la nation”.

Ronen Bar développe les raisons de son inquiétude: ”Le phénomène s’étend sous couvert d’incidents sécuritaires, face à un laxisme de la part de la police et peut-être même un soutien caché et prend de l’ampleur en changeant de visage: d’actes isolés nous sommes passés à des actes commis par des centaines de personnes. La crainte de la détention administrative ne dissuade plus en raison des conditions dont ils jouissent en prison et de l’argent qu’ils reçoivent après leur libération de la part de députés qui les légitiment et les encensent parallèlement à une délégitimation des services de sécurité”.

Il précise: ”Ce sont nos enfants, il nous revient de les éduquer, de les modérer et de tracer la voie en posant des limites”.

Le chef du Shabak insiste sur les limites des prérogatives de l’institution qu’il dirige: ”Aujourd’hui, le phénomène rencontre un manque de condamnation de la part du leadership et une sensation de soutien de la part du pouvoir. Ce n’est pas le rôle du Shabak de traiter de ce phénomène. Le Shabak est un pansement qui doit s’occuper d’une minorité extrémiste, il n’est pas là pour régler les racines du problème. Il faut une coalition de ministres, de rabbins, de dirigeants locaux. Ceux qui sont à la tête de ce phénomène souhaitent la perte de contrôle du système institutionnel et conduire à son incapacité de gérer les événements sur le terrain”.

Puis il met en garde: ”Nous sommes au bout d’un processus significatif, qui change la réalité. Les dégâts pour l’Etat d’Israël, surtout en ce moment, et pour l’écrasante majorité des habitants de Judée-Samarie sont indescriptibles: une délégitimation mondiale y compris auprès de nos amis, le déploiement de forces de Tsahal qui ont déjà du mal à faire face à toutes leurs missions et qui ne sont pas censées s’occuper de cela, des actes de vengeance qui mettent le feu à d’autres scènes dans la guerre multi-fronts dans laquelle nous nous trouvons, entrée de nouveaux terroristes en action, une pente glissante qui contribue au sentiment de perte d’autorité, une difficulté supplémentaire pour nouer des alliances régionales qui sont impératives face à l’axe du mal shiite et surtout: une grande tâche sur le judaïsme et sur nous tous”.

Dans sa lettre, le chef du Shabak lient ces événements avec la montée des Juifs sur le Mont du Temple et en particulier les visites du ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir. ”Ce à quoi nous avons assisté sur le Mont du Temple est une illustration de ce phénomène. La poursuite dans cette direction conduira à des effusions de sang et changera le visage de l’Etat d’Israël. Un travail inter-ministériel pour contenir ce phénomène s’impose. Je suis convaincu que cela doit être un des objectifs centraux du gouvernement. Et vite, avant qu’il ne soit trop tard. Ce phénomène met très gravement en péril la sécurité de la région”.

Cette lettre a été très mal accueillie par le ministre Ben Gvir qui a réclamé le limogeage de Ronen Bar au Premier ministre: ”Le chef du Shabak tente de raconter des histoires et d’attaquer le ministre Ben Gvir pour dévier le débat de sa responsabilité dans la conception et l’échec du 7 octobre. Cela ne servira à rien. Après Halioua, il est le prochain sur la liste, il doit partir”.

La députée Tally Gottlieb (Likoud) a vivement réagi aussi: ”Ronen Bar, chef du Shabak. Vous êtes dangereux pour l’Etat d’Israël! Votre échec et votre négligeance criminelle ont conduit à l’horreur d’octobre. Le sang des personnes assassinées est sur vos mains. Et vous osez parler des habitants de Judée-Samarie et les diffamer, en plus en temps de guerre? Parler avec insolence au ministre Ben Gvir? Terrorisme juif? Pour ça, le Shabak est parfait. Pour porter atteinte aux Juifs par des détentions administratives uniquement pour les effrayer. Ce qui est dangereux pour l’Etat d’Israël c’est un chef du Shabak qui ne comprend pas qui est l’ennemi et qui n’est pas capable de récolter des renseignements sur une horreur qui a été préparée pendant des mois par nos ennemis. Evidemment, ceux qui s’occupent de chercher des ennuis aux Juifs n’ont pas le temps pour chercher des renseignements sur nos assassins. Il ne fait aucun doute que nous ne saurons jamais la vérité mais je n’ai aucun doute sur votre culpabilité et votre dangerosité! Démissionnez. Moi comme beaucoup d’autres ne vous faisons pas confiance. Et à propos, cessez de libérer des terroristes parce que je crois de plus en plus qu’ils savent des choses que vous préfereriez que nous ne découvrions pas”.