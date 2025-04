Lors d’une cérémonie d’hommage aux agents du Shin Bet tombés au combat, Ronen Bar a annoncé sa démission.

»En tant que chef de l’organisation, j’ai pris mes responsabilités. Ce soir, symbole de mémoire, de bravoure et de sacrifice, j’annonce ma décision de quitter mes fonctions », a-t-il déclaré.

En référence aux événements du 7 octobre, Bar a ajouté : « Après des années sur de nombreux fronts, en une seule nuit, sur le front sud, le ciel nous est tombé sur la tête. Tous les systèmes se sont effondrés. Le Shin Bet a également échoué à donner l’alerte. En tant que chef de l’organisation, j’en ai pris la responsabilité – et maintenant, en cette soirée spéciale qui symbolise le souvenir, l’héroïsme et le sacrifice, j’ai choisi d’annoncer que j’assume cette responsabilité et ma décision de mettre fin à mes fonctions de directeur du Shin Bet. En leur mémoire, à leur lumière. »

Il a poursuivi : « Face à l’ampleur de l’événement, nous tous qui avons choisi le service public et la protection de la sécurité de l’État comme mission de vie, et qui avons échoué à fournir une enveloppe de sécurité ce jour-là, devons incliner la tête avec humilité devant les assassinés, les morts, les blessés, les otages et les familles, et agir en conséquence. Tous. »

Il a également souligné : « L’exercice effectif de la responsabilité fait partie intégrante de l’exemple personnel et de l’héritage de nos dirigeants, et nous n’avons aucune légitimité à diriger sans cela. »

Concernant la préservation de l’indépendance du Shin Bet, il a déclaré : « C’est une organisation dont le bon fonctionnement est d’une importance inestimable pour la sécurité de l’État et la démocratie israélienne. Au cours du mois dernier, je me suis battu pour cela, et cette semaine, tous les éléments nécessaires ont été présentés à la Cour suprême, et j’espère que la décision qui sera rendue garantira que le Shin Bet restera indépendant, sur le long terme et sans crainte. »

Bar a souligné que « des clarifications sont nécessaires concernant les protections institutionnelles qui permettront à chaque chef du Shin Bet de de remplir ses fonctions, conformément à la politique du gouvernement, pour le bien du public, de manière indépendante et sans pressions. Et ainsi – tracer la ligne claire qui distingue la confiance de la loyauté. La discussion devant le tribunal ne concerne pas mes affaires personnelles, mais l’indépendance des futurs chefs du Shin Bet, et bien sûr, je suis prêt à me présenter à toute procédure requise par le tribunal à cette fin, même à l’avenir. »

En conclusion, le chef du Shin Bet a indiqué : « Après 35 années de service, afin de permettre un processus ordonné de nomination d’un successeur permanent et une transition professionnelle, je quitterai mes fonctions le 15 juin 2025. »

Bar a conclu ses propos en disant : « Mon amour pour ma patrie et ma loyauté envers l’État sont à la base de toutes les décisions que j’ai prises dans ma vie professionnelle. Il en est de même ce soir. »

La Cour suprême doit se prononcer sur la régularité du limogeage du chef du Shin Bet par le gouvernement, qui avait demandé à Ronen Bar de quitter ses fonctions le 10 avril dernier. La Cour avait suspendu cette décision dans l’attente de son verdict.

La saga judiciaire n’est donc pas encore terminée puisque la Cour doit se prononcer sur les recours déposés au sujet de la procédure de limogeage.

Certains responsables gouvernementaux ont confié leur colère face au discours de Ronen Bar: « Quelle insolence. Ronen Bar continue de gagner du temps et de s’accrocher à son siège. Bar aurait dû partir avant-hier, ou plus précisément le 10 avril. Chaque jour supplémentaire où cet homme reste en poste représente un danger clair et immédiat pour la sécurité de l’État. »