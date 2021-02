La situation à gauche s’est éclaircie jeudi après-midi avec l’annonce de deux retraits de la course. Ofer Shelah, qui avait quitté Yesh Atid pour fonder son propre parti, Tenoufa, a abandonné après l’échec de ses négociations avec Meirav Michaeli du Parti travailliste. Cette dernière ne voulait pas « parachuter » Ofer Shelah en 3e place sur la liste travailliste et le faire passer devant des candidats à peine élus il y a une semaine. Par ailleurs, Ofer Shelah aurait difficilement pu justifier un tel parachutage, lui qui a quitté Yesh Atid parce qu’il reprochait à Yaïr Lapid de ne pas organiser de primaires !

Mais le retrait le plus retentissant de cette campagne électorale restera celui du maire de Tel-Aviv Ron Huldaï qui avec son verbe haut avait entamé son parcours il y a cinq semaines à peine lors d’une conférence de presse où il annonçait la naissance de son parti HaIsraélim et attaquait de front Binyamin Netanyahou. Des huit sièges qui lui étaient annoncés le lendemain dans les sondages il ne lui en reste plus un seul aujourd’hui, et après avoir martelé jusqu’à ces derniers jours encore qu’il mènera le bloc de centre-gauche, Ron Huldaï s’est finalement rendu à l’évidence. L’une de ses dernières déclarations flamboyantes aura été : « Il n’y a que deux leaders en Israël : Binyamin Netanyahou et moi! ».

Dans son annonce, le maire de Tel-Aviv a déclaré : « Je n’ai de griefs contre personne et j’endosse toute la responsabilité. Je pensais que mon action et mon expérience publiques me permettraient de créer une force politique significative qui serait susceptible de provoquer l’alternance. Malheureusement, nous avons échoué dans notre mission. Dès lors, dans les circonstances politiques actuelles je suis conscient que la décision la plus responsable de ma part était de faire un pas en arrière, de me retirer et de laisser d’autres mener notre combat commun pour relever le pays ».

Photo Miriam Alster / Flash 90