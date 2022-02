Parmi les nombreuses personnalités qui se sont rendues en visite de condoléances auprès de Jonathan Pollard se trouvait Ron Dermer, l’ancien ambassadeur d’Israël à Washington et l’un des plus proches de Binyamin Netanyahou.

Jonathan Pollard a surpris l’assistance avec une révélation : « Durant les années où Esther z.l, traversait d’immenses souffrance dans son combat pour ma libération, elle parlait d’une seul personne qui représentait le gouvernement israélien, qui était l’un des rares à dire la vérité, qui était fidèle, qui ne nous a jamais menti, qui a toujours fait preuve de détermination pour nous faire revenir à la maison et que D.ieu avait choisi pour être l’un des anges qui nous ramènerait. Si Esther z.l. était là aujourd’hui elle saisirait l’occasion pour remercier cet homme, Ron Dermer ! »

Pollard a poursuivi : « Nous avions toujours peur lorsque nous étions en-dehors d’Israël, qu’il n’y ait personne à qui parler. Et quand vous êtes venu nous voir, au nom du Premier ministre Binyamin Netanyahou, nous avons été rassurés, car nous savions que vous feriez tout ce qui est en votre pouvoir pour nous aider. Cela a rajouté des années de vie à Esther car elle pouvait alors dormir la nuit en sachant qu’elle pouvait compter sur vous et que vous feriez tout pour nous aider (…) Vous nous avez aidés à monter en Israël, et nous n’oublierons jamais cela…Merci pour la tranquillité que vous avez procuré à mon épouse z.l. et dont elle avait tant besoin ».

Le rav Pessah Lerner et Adi Ginzburg, amis proches du couple Pollard ont que lors de la première rencontre entre l’ambassadeur Dermer et Esther Pollard, cette dernière lui avait dit : « Je sais que c’est vous qui ramènerez Jonathan à la maison! » Une phrase qui du témoignage de l’ancien ambassadeur, est restée gravée dans sa tête et l’a convaincu de poursuivre le combat même dans des moments de découragement.

Photo Miriam Alster / Flash 90