Lors d’une conférence organisée par le JNS, Ron Dermer, le ministre israélien des Affaires stratégiques, chef de l’équipe de négociations pour la libération des otages et proche conseiller de Binyamin Netanyahou, s’est montré optimiste: « Dans 12 mois, la guerre sera terminée, et il y aura encore des accords de paix », a-t-il affirmé, ajoutant que « beaucoup de pays voudront alors faire la paix avec Israël », à condition qu’Israël remporte une victoire claire : « Au Moyen-Orient, quand on gagne, cela crée l’effet recherché. »

S’exprimant sur les négociations autour d’un accord pour les otages, Dermer a insisté : « Les Israéliens seraient heureux de terminer la guerre. Mais la véritable question est : terminez-vous la guerre par une victoire ou par une défaite ? » Selon lui, Israël vise trois objectifs : « renverser le régime du Hamas à Gaza, garantir que Gaza ne soit plus une menace et ramener tous les otages. »

Face aux divisions internes sur la priorité à donner aux otages ou à la poursuite des combats, Dermer a été clair : « Nous ne choisirons pas entre nos objectifs. Nous devons atteindre tous les buts fixés. Nous avons beaucoup avancé, mais ce n’est pas terminé. »

Le ministre a également évoqué « le jour d’après » à Gaza, indiquant que bien qu’Israël n’ait pas encore présenté de plan officiel, « nous travaillons avec les États-Unis et nos partenaires régionaux pour parvenir à une solution acceptable pour Israël une fois le Hamas défait. »

Alors que l’armée se prépare à intensifier son opération militaire, Dermer a souligné l’importance de l’endurance nationale : « Grâce au courage de nos soldats, à la force de notre peuple et au leadership de Netanyahou, nous sommes aujourd’hui dans la dernière ligne droite. Nous devons finir cette guerre et la gagner. »

En parallèle, Dermer a commenté les discussions entre Washington et Téhéran sur un nouvel accord nucléaire. Se montrant confiant en la politique du Président américain, il a déclaré : « Je suis sûr que Trump ne se contentera pas d’un mauvais accord avec l’Iran », alors que Donald Trump a affirmé que les États-Unis étaient « très proches d’un accord » qui éviterait une escalade militaire.