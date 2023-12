Le ministre des Affaires stratégiques Ron Dermer est arrivé ce mardi à Washington pour des rencontres à la Maison Blanche et au Département d’Etat. D’après le site Walla, ces réunions ont été organisées pour discuter d’un plan israélien visant à réduire l’intensité des combats vers la fin du mois de janvier et de la gestion des affaires civiles dans la bande de Gaza dans les mois à venir.

Dermer doit notamment s’entretenir avec le conseiller à la Sécurité nationale des Etats-Unis Jake Sullivan, qui s’est rendu récemment en Israël et avait rencontré le Premier ministre Binyamin Netanyahou. Ont été prévues également des discussions avec le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken et de hauts responsables du Congrès US.