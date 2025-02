Merav Leshem Gonen, la mère de Romi, ex-otage du Hamas libérée il y a deux semaines, a donné des nouvelles de sa fille lors d’une interview sur les ondes de 103FM.

Elle a expliqué qu’elle allait devoir subir une lourde opération dans les prochains jours.

»Romi se renforce », a-t-elle raconté, »Dans deux semaines, elle doit subir une opération compliquée et longue avec une période de rééducation qui sera longue et compliquée. Nous savons qu’elle doit subir une première opération d’environ 10 heures et nous espérons qu’elle n’aura pas besoin d’interventions supplémentaires, mais nous ne pouvons pas savoir ».

Merav Leshem Gonen a partagé le choc qu’elle a ressenti quand elle a vu l’état des trois otages libérés samedi dernier et elle a tenu à préciser: »Les filles ne sont pas rentrées en bon état. Perdre 20% de son poids, ce n’est pas bon, être handicapée d’une main ce n’est pas normal. Elles étaient peut-être moins amaigries mais elles ne sont pas dans un bon état. Elles souffrent de blessures physiques importantes ».

La mère de Romi a insisté sur la nécessité de comprendre les deux visions de l’accord de libération des otages qui inclut aussi une inquiétude face à la libération de terroristes: »Nous devons voir les deux faces de la pièce et reconnaitre aussi les risques et les conséquences possibles. Le peuple doit faire pression sur le gouvernement pour qu’il fasse le nécessaire pour les populations qui risquent d’être touchées par l’accord. C’est indissociable à mes yeux ».