L’ex-otage Romi Gonen, libérée dimanche dernier des geôles du Hamas dans le cadre de l’accord mis en oeuvre ces jours-ci, a publié un post sur son compte Instagram, sa première réaction publique depuis sa libération.

Elle y remercie ses proches mais aussi tout le peuple d’Israël qui a prié et s’est mobilisé pour les otages.

»Il y a une vie après la mort », écrit-elle, »Je voulais m’arrêter un instant et dire merci au peuple d’Israël, à ma famille, à mes amis. Les prières et les forces que vous avez envoyées nous ont accompagné tout au long du chemin et nous ont aidé à croire que ce cauchemar aurait une fin. Vous m’émouvez à un point que le coeur ne peut pas suivre et il faudra encore du temps avant de réaliser et de vous remercier tous ».

Elle termine avec une pensée pour les otages qui restent à Gaza: »Il faut se rappeler qu’il y a encore 94 otages qui attendent désespérément d’être sauvés. Am Israël Haï et avec l’aide de Dieu nous continuerons à recevoir des bonnes nouvelles dans les prochaines semaines ».