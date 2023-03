Roger Karoutchi, vice président du Sénat qui est en visite en Israël dans le cadre de la Convention du Consistoire Central s’exprime sur la réforme judiciaire: » Je n’ai pas à juger des reformes entreprises par le gouvernement israélien. Les liens entre Israël et la France sont des liens institutionnels et affectifs. Ce n’est pas aux élus français de porter de tels jugements. Je n’apprécierais guère que le président de la Knesset vienne me donner des conseils sur la réforme des retraites. »