INGREDIENTS : (pour environ 16 rochers)



– 200 g de pâte pralinée (type Damyel)

– 100 g de chocolat au lait

– 150 g de chocolat noir

– 4 cuillères à soupe d’amandes finement concassées en brisures

– 2 cuillères à soupe de sucre en poudre





PREPARATION:

Dans une poêle à sec, faire chauffer les amandes concassées sans coloration en secouant la poêle régulièrement. Ajouter le sucre en poudre en pluie et bien mélanger à l’aide d’une cuillère en bois pour bien enrober toutes les amandes.

Verser sur une feuille de papier sulfurisé en étalant bien les amandes en une seule couche pour les laisser refroidir puis réserver.



Au bain-marie, faire fondre le chocolat au lait et lorsqu’il est fondu, ajouter hors du feu la pâte pralinée et bien mélanger jusqu’à obtenir un ensemble homogène.



Verser ce mélange dans des empreintes en silicone de la forme voulue (j’ai utilisé des demi-sphères) et placer au congélateur environ 30 minutes.



Faire fondre le chocolat noir au bain-marie. Lorsqu’il est fondu, y ajouter les amandes concassées caramélisées et bien mélanger.



Tremper chaque demi-sphère de cœur praliné dans le chocolat fondu et le tourner à l’aide de 2 fourchettes pour bien en enrober toutes les faces.

Placer chaque rocher idéalement sur une grille (ou à défaut sur une feuille de papier sulfurisé) et laisser durcir à température ambiante ( ou placer au frais minimum 30 minutes pour que le chocolat d’enrobage se fige).



Hummm bonne dégustation !!!