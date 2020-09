A l’occasion de Roch Hachana, le président américain Donald Trump s’est entretenu par vidéoconférence avec des dirigeants d’organisations juives américaines et a tenté de les convaincre de faire voter en sa faveur.

Il a salué l’accord de normalisation signé mercredi à la Maison-Blanche et leur a dit : « Nous vous estimons énormément et nous aimons votre pays. Nous sommes au Proche-Orient pour Israël. C’est vraiment une époque très importante pour l’Etat d’Israël et sa sécurité, et nous allons réaliser une excellent travail ».

Donald Trump a ensuite mis en garde à propos d’une victoire de Joe Biden au mois de novembre : « Ce qui va se passer le 3 novembre est très important. Si nous ne gagnons pas, Israël fera face à un sacré problème. Si nos adversaires l’emportent ce sera une toute autre histoire, car ils feront exactement l’inverse de nous ».

Concernant l’abandon de l’accord nucléaire avec l’Iran, Donald Trump a dit : « Mon prédécesseur Barack Obama a humilié le Premier ministre Binyamin Netanyahou. Je me souviens que Bibi l’a supplié jusqu’à se rabaisser en lui disant ‘Ne signez pas cet accord !’ Mais Obama l’a fait. Moi, j’en suis sorti, mais lui, il l’a fait ».

Enfin, le président américain a abordé une question délicate, celle du soutien massif de la commaunuté juive américaine au Parti démocrate : « Ce qui me surprend vraiment, et je me dois de vous le dire, c’est que j’ai vu un sondage qui montre que lors des dernières élections, je n’ai obtenu que 25% des voix juives. Je me suis dit :’J’ai un gendre juif, ma fille est devenue juive, j’ai des merveilleux petits-enfants juifs, j’ai tous ces beaux succès et je suis stupéfait que de manière quasi-automatique, les Juifs votent en faveur du Parti démocrate ».

Photo Yonatan Sindel / Flash 90