Fin mai 2023, le chanteur britannique, Robbie Williams, donnera un concert en Israël. Ce sera la deuxième fois qu’il montera sur scène à Tel Aviv.

Son concert sera une partie d’un grand festival de deux jours au parc Hayarkon. D’autres artistes internationaux y participeront, comme le chanteur britannique Sam Smith ou le DJ hollandais Martin Garrix.

Robbie Williams avait donné un concert en Israël en 2015 et à l’époque, il s’était engagé à revenir: »Quand on me demandera à la maison comment est Israël, je répondrai que c’est un pays extraordinaire », avait-il dit sur scène.

Pour Sam Smith, ce sera la première fois qu’il se produira en Israël.