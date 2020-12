L’artiste mythique Rivka Michaeli, lauréate du Prix Israël, a interprété une nouvelle chanson qui n’est autre qu’un texte de haine envers le premier ministre Binyamin Netanyahou. Même si le texte n’est pas d’elle mais de Kobi Louria, la chanteuse octogénaire ne pourra pas se dédouaner du fait qu’elle fait acte de haine et d’incitation par la diffusion du clip dans lequel elle prête sa voix.

De manière insidieuse, les paroles apparemment optimistes semblent parler du jour tant attendu où le virus du Corona aura disparu. Mais les dessins du caricaturiste Amos Biderman du Haaretz qui accompagnent le clip ne laissent pas de place au doute : il s’agit bien du « virus Netanyahou » dont veut parler la chanteuse qui ne cache pas ses opinions très à gauche qui hélas aujourd’hui se font synonymes de haine gratuite, de division et d’incitation, qui sont pourtant le signe de Caïn attribué au Premier ministre et à la droite en général.

Même le titre est une allusion à Binyamin Netanyahou, « Bayom Shehou Yelekh », sachant que l’un des slogans-phares des manifestations contre le Premier ministre, que l’on voit sur les tee-shirts et pancartes est : « Lekh ! » (Va t’en !)

PAROLES : « Le jour où il s’en ira… »

Le jour où il s’en ira, nous ouvrirons une bouteille de champagne

Nous danserons dans les rues, d’ici jusqu’à Netanya

Ce jour-là sera mentionné dans les calendriers,

Et chaque année le drapeau flottera au vent,

On racontera l’histoire de génération en génération,

Comment nous sommes sortis de l’obscurité vers la liberté.

Il y aura un buffet gratuits., avec du salé et du sucré,

Fini les bêtises, les querelles et les disputes,

Nous serons une seule nation, le Maroc et le Pologne,

Droit et gauche, religieux et laïc, Sakhnin et Degania,

Nous serons frères et ôterons nos masques,

Et de ce jour nous ne nous verrons que dans des fêtes,

Le jour où le virus s’en ira ce sera la joie,

Nous ne réglerons plus de comptes et ferons des folies

A chaque coin on dira « Le’haïm », imaginez la scène !

Le jour où il s’en ira, nous fêterons jusqu’au ciel

Les tel-aviviens fêterons à Jérusalem

Et les hiérosolymitains fêteront à Tel-Aviv

Le jour de la victoire sur le virus

Le jour où il s’en ira, je vous le dis,

Débutera une nouvelle ère

Le film sera fini

Nous lèverons un verre et bénirons « qui nous à fait vivre »

« Qui nous a fait subsister », et « Béni soit qui nous en a débarrassés »,

Nous nous souviendrons de ce que nous avons subi,

Et nous en rirons,

Nous nous étreindrons et ne garderons plus de distance.

Le jour où il s’en ira, nous ouvrirons une bouteille de champagne

Nous danserons dans les rues, d’ici jusqu’à Netanya

Les jeunes et les adultes

Sur toutes les places et les ponts

Le jour où il s’en ira, nous fêterons jusqu’au ciel…

(…)

Photo Tomer Neuberg / Flash 90