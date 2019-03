INGRÉDIENTS :

– 300 g de riz spécial risotto

– des oignons et des échalotes finement coupés

– du beurre

– 1/2 verre de vin blanc sec

– 1 litre de bouillon de légumes « maison » ou pour les fainéantes comme moi, 2 cubes de bouillon à délayer dans 1 litre d’eau bouillante

– un mélange champignons frais

– de l’ail frais ou surgelé

– des asperges

– du parmesan entier (pas en poudre)

– des pignons

PRÉPARATION :

Faire revenir oignons + échalotes dans du beurre + sel + poivre.

Les faire suer sans coloration, puis ajouter le riz et mélanger 5 minutes jusqu’à ce qu’il soit translucide.

Ajouter le vin blanc et attendre qu’il soit absorbé, puis ajouter le bouillon louche par louche en remuant et en attendant qu’il soit absorbé avant de rajouter une nouvelle louche (c’est le plus galère de cette recette, on est obligé de rester à côté …).

Ajouter ensuite le parmesan que vous aurez râpé frais (croyez-moi, aucun rapport avec le parmesan déjà râpé !!) et garder un morceau de parmesan pour la fin …

Cuire rapidement les asperges 6 à 12 minutes à la vapeur selon que vous les aimez croquantes ou fondantes, ou encore plus rapide, dans un fond d’eau couvertes au micro-onde.

Dans une poêle, faire revenir les champignons avec un peu d’huile d’olive, de l’ail, du sel, du poivre. Quand ils sont presque cuits, ajouter les asperges et prolonger encore la cuisson quelques minutes.

Ajouter la poêlée au risotto et mélanger délicatement.

Faire dorer une poignée de pignons dans une poêle chauffée à sec.

Au moment de dresser, disposer le risotto, ajouter les pignons ainsi que des copeaux de parmesan (faits avec un économe). Sur la photo, les pignons ne sont pas visibles car pas encore ajoutés (pas eu le temps de prendre la photo au moment du dressage final !!).

Bon appétit !!!