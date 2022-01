Le porte-parole de Tsahal a apporté quelques précisions sur les objectifs visés par l’armée de l’air durant la nuit de samedi à dimanche dans les secteurs de Khan Yunes et du nord de la bande de Gaza. Des avions et hélicoptères de Tsahal ont détruit une fabrique de roquettes et des tanks ont visé des positions militaires. Pour la première fois, le Hamas a annoncé que deux missiles antiaériens de type Sam-7 ont été tirés en direction des hélicoptères, sans toutefois les atteindre.

סרטון מתקיפות צה"ל הלילה ברצועת עזה: pic.twitter.com/YsSqev18RY — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) January 2, 2022

