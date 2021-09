La journaliste Rina Matsliah, l’une des « vedettes » de la chaîne Hadasahot 12, a provoqué le scandale à plusieurs reprises par des propos outranciers et blessants. Mais elle sait aussi tourner les choses et les présenter de manière biaisée.

A la question qui lui était posée quant à la relative indulgence dont bénéficie le Premier ministre Naftali Benett de la part des grands médias, en comparaison avec leur attitude envers son prédécesseur Binyamin Netanyahou, la journaliste a reconnu ce fait et a cru en trouver l’explication : « Il est possible que les médias constatent que l’actuel Premier ministre ne les attaque pas sans cesse et ne les insulte pas ». Rina Matsliah a également lié cette indulgence au fait que Naftali Benett est « nouveau dans cette fonction » et que « les médias sont davantage conscients des difficultés »…

Binyamin Netanyahou n’était certes pas tendre avec les grands médias nationaux, mais il s’agissait d’une réaction face à leur attitude irrationnellement négative et intransigeante à son égard ainsi qu’à sa famille depuis de nombreuses années. Et pourquoi Naftali Benett s’en prendrait-il à des médias qui le ménagent …?

Photo Hadas Parush / Flash 90