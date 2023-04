Les noms de deux soeurs assassinées hier dans l’attentat à l’arme à feu au carrefour de Hamra dans la Vallée du Jourdain ont été publiés. Il s’agit de Rina (16 ans) et Maya (20 ans) Dee.

Les médecins se battent toujours pour sauver la vie de la mère de famille de 48 ans qui a été grièvement blessée.

La famille, originaire d’Efrat dans le Goush Etsion, était partie pour une balade dans la Vallée du Jourdain dans deux voitures séparées. Le père circulait avec deux autres enfants dans une voiture qui précédait celle de la mère. Il a entendu la nouvelle de l’attentat à la radio et a immédiatement fait demi-tour. Arrivé sur les lieux, les forces de l’ordre lui ont annoncé la terrible nouvelle.

D’après les éléments de l’enquête, les terroristes sont arrivés dans la file d’en face et ont ouvert le feu sur la voiture où circulaient les trois femmes. La mère a essayé de fuir mais les terroristes ont fait demi-tour et ont poursuivi le véhicule jusqu’à ce qu’il tombe dans le bas-côté après avoir été heurté par la voiture des terroristes. Là, un des terroristes a sorti le haut de son corps par la fenêtre de la voiture et a tiré sur les trois femmes afin de les achever. Sur place, 22 douilles de balles de kalachnikov ont été retrouvées.

La mère de famille est, ce soir (samedi), toujours entre la vie et la mort. La famille demande de prier pour le rétablissement complet de Léa bat Tsipora.

Les deux soeurs seront enterrées demain (dimanche) après-midi à Kfar Etsion. La famille était originaire d’Angleterre, d’où elle avait fait son alya avant de s’installer à Efrat.