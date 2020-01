Parmi les aspects importants à prendre en considération lorsque l’on prépare son alya, l’emploi, occupe une place primordiale. Dans cette optique, nous vous présentons le programme Rimonim de la Mihlelet Herzog, qui s’adresse aux futurs olim désirant enseigner en Israël.

Une formation complète

Valérie Karsenty, coordinatrice francophone du programme Rimonim, place le décor : »La Mihlelet Herzog est spécialisée dans la formation des enseignants en Israël mais aussi des écoles juives en France depuis de nombreuses années ». En effet, cela fait 30 ans que sa succursale parisienne existe : l’institut Moshé Arendt, offrant tous les outils nécessaires pour être professeur de kodech et d’histoire juive.

Le nouveau programme Rimonim présente la particularité de s’adresser à des enseignants, diplômés ou non, qui veulent faire leur alya. »Le programme a été conçu par le ministère de la Diaspora et il est financé par le ministère de l’Education ».

Il s’adresse aux professeurs qui enseignent dans les écoles juives et qui désirent à la fois enrichir leurs connaissances et acquérir de nouveaux outils pédagogiques.

Il dure deux ans, répartis en 900 heures d’enseignement, à distance pour les deux tiers, le tiers restant se faisant en Israël. »Il s’agit d’un programme complet et exigeant demandant en plus des cours, environ 1h30 à 2h de travail quotidien ». Pour pouvoir s’inscrire il suffit d’avoir le Bac et d’être déjà enseignant, »nous validons leur expérience », précise Valérie. Les cours sont traduits en français et donc adaptés à tous les niveaux d’hébreu.

La formation est sanctionnée par des contrôles continus et à son terme un diplôme d’enseignant sera délivré aux étudiants. Celui-ci est reconnu en France dans le cadre d’une validation des acquis en expérience (VAE) et également en Israël puisque les unités de valeur qui la composent comptent pour la quasi-totalité de la teoudat oraa (diplôme d’enseignement israélien). « Pour ceux qui feront leur alya, il ne manquera plus qu’à compléter quelques cours pour pouvoir rapidement exercer leur métier ».

Un enseignement qui se base sur l’identité juive et sioniste

Le premier semestre de ce programme inédit s’ouvrira au mois de février 2020. Chaque étudiant devra suivre les cinq cours suivants : l’utilisation du calendrier juif comme outil d’enseignement, les histoires tirées de la Bible (Genèse, Exode) comme support pédagogique, les livres de la bibliothèque juive comme outil pédagogique, les bases de la pédagogie du futur (cours sur les méthodes préconisées par l’OCDE) et enfin un cours sur Jérusalem à travers les âges.

Les thèmes choisis mais aussi les méthodes et le voyage d’études en Israël forment un tout qui propose un enseignement pour former au »judaïsme d’Israël ». Cette formation renforce donc l’identité juive et les liens avec Israël que ce soit pour les enseignants eux-mêmes ou pour leurs élèves qui profiteront de leurs acquis.

rimonimf@herzog.ac.il

Tél: 0546900663

Guitel Ben-Ishay