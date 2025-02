La députée européenne, Rima Hassan (LFI), qui se distingue par ses positions antisémites et son soutien au Hamas et aux attaques du 7 octobre fait partie d’une délégation de parlementaires européens qui doit entamer aujourd’hui (lundi) une visite en Israël.

Suivant la recommandation du Ministère de la Diaspora et de la lutte contre l’antisémitisme, le ministre de l’Intérieur, Moshé Arbel, a décidé de lui refuser l’entrée en Israël.

Hassan sera renvoyée à Bruxelles.

Plus tôt, en réaction à la publication de cette information par Israël Hayom, le député Boaz Bismuth avait contacté le ministre de l’Intérieur Moshé Arbel pour exiger l’interdiction de son entrée dans le pays. Bismuth a fourni à Arbel les détails nécessaires pour que les agents frontaliers puissent la retenir à son arrivée, ce qui a été fait dès que la députée s’est présentée aux services de la police des frontières de Ben Gourion.

De son côté, le ministre de la Diaspora et de la lutte contre l’antisémitisme et la délégitimation, Amichai Shikli, a déclaré : « L’État d’Israël n’est pas obligé d’autoriser l’entrée de n’importe quel fonctionnaire d’un pays étranger, y compris des membres du Parlement, s’il œuvre pour le boycotter et nuire à sa légitimité. Rima Hassan, députée de l’Union européenne, mène des campagnes hostiles contre Israël, appelle au boycott et encourage les sanctions économiques contre lui. Israël n’accordera pas de tribune ou de légitimité à ceux qui agissent contre lui, et nous agirons avec tous les outils à notre disposition pour empêcher l’exploitation de notre démocratie à des fins anti-israéliennes. »