Les deux anciens compagnons de la jeune génération travailliste, Itzik Schmuli et Stav Shafir, sont devenus des ennemis irréductibles. Après s’être violemment affrontés lors des dernières primaires pour la présidence du parti, leurs relations se sont encore envenimées après le lâchage de Strav Shafir qui a « déserté » pour rejoindre le duo Horowitz-Barak pour créer le Camp Démocratique. Une démarche qui a provoqué beaucoup de colère au sein du Parti travailliste, d’autant plus que Shafir se présentait toujours comme la « Mme Propre » de la politique. La députée est même allé jusqu’à utiliser illégalement les listings du parti afin de contacter les membres et les inciter à rejoindre le Camp Démocratique!

Dimanche, Itzik Schmuli, après quelques jours de suspense, a annoncé dans une conférence de presse qu’il reste au Parti travailliste pour aider Amir Peretz.

Dans un tweet particulièrement acide, Schmuli a accusé son ancienne camarade de parti de s’être livrée à un « exit personnel »: « Stav! Cessez votre obsession! Durant toute la campagne des primaires, vous avez diffusé mensonges et calomnies à mon égard, m’accusant de vouloir créer des alliances pour m’assurer un siège à la Knesset. Mais qui est-ce qui a finalement quitté le parti au moment le plus difficile afin de s’assurer un job commode? »

Il lui a également reproché de continuer à lancer des appels à des députés travaillistes afin qu’ils quittent eux-aussi le parti pour la rejoindre au Camp Démocratique. Il a conclu son message par un « Adieu et non pas au-revoir »!

Un peu plus tôt, sur Galei Tsahal, Stav Shafir avait tenu des propos peu amènes sur son ancien compagnon de route.

Photo Miriam Alster / Flash 90