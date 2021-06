Un média américain, « Washington Free Bacon » rapporte que le président Joe Biden pourrait annuler la décision historique de son prédécesseur Donald Trump sur la reconnaissance par les Etats-Unis de la souveraineté israélienne sur le plateau du Golan. Il ne s’agit pour l’instant que de conjectures qui n’ont pas reçu de confirmation officielle.

L’auteur se base sur des déclarations du secrétaire d’Etat Anthony Blinken qui décrivait la situation actuelle en Syrie en déclarant que sur le plan pratique, tant que Bachar El-Assad sera au pouvoir en Syrie tant que l’Iran est présent sur le sol syrien, la contrôle du plateau du Golan restera une question importante pour la sécurité d’Israël. L’auteur de l’article en conclut qu’a contrario, si la situation venait un jour à s’éclaircir en Syrie, les Etats-Unis pourraient reconsidérer cette question et pousser Israël à céder le Golan. Ce scénario correspond tout à fait à la politique du Parti démocrate vis-à-vis d’Israël : oui à la sécurité, non aux droits historiques.

Cet article a déjà provoqué des réactions en Israël. Le ministre de la Sécurité intérieure Omer Bar-Lev (parti travailliste) a fait une déclaration floue : « Le plateau du Golan n’est pas devenu plus israélien après la déclaration de Donald Trump et il ne le sera pas moins si cette reconnaissance est annulée ». Plus déterminé, le ministre du développement de la Galilée et du Néguev, Oded Forer (Israël Beiteinou), qui appelle à des décisions fortes pour développer le Golan : « Le plateau du Golan est un territoire important et indissociable de l’Etat d’Israël et il le sera toujours. J’ai demandé à l’échelon professionnel du ministère d’élaborer au plus vite une décision gouvernementale de soutien au Golan et à la ville de Katzrin afin de doubler la population ».

Un haut responsable de la diplomatie israélienne a voulu rassurer en disant que la question du Golan n’est jamais évoqué avec a nouvelle administration américaine et a rajouté qu’il va de soi que le plateau du Golan restera à jamais sous souveraineté israélienne.

Photo Sraya Diamant