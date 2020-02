La nouvelle a été officialisée mercredi: il y a un mois et demi s’est tenue à la Maison-Blanche une importante et inédite rencontre tripartite: Etats-Unis, Israël et Emirats arabe unis. L’objectif de cette rencontre était de renforcer la coopération entre les trois pays face à l’Iran mais aussi d’avancer dans un processus de normalisation entre Israël et les Emirats, en commençant par préparer un accord de non-belligérance.

Le représentant côté américain était Robert O’Brien, conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, Israël était représenté par son homologue Meïr Ben-Shabbat et pour les Emirats arabes unis était présent leur ambassadeur à Washington Youssouf al-Otayba, l’homme le plus proche du prince héritier d’Abou Dhabi Muhamad ben Zayed.

Quelques jours après cette rencontre, le ministre des Affaires étrangères des Emirats, Abdallah ben Zayed avait publié un article sur Twitter sous le titre: « L’Islam change de forme – Une alliance arabo-israélienne est en train de se tisser au Moyen-Orient ». Il avait toutefois souligné que la discrétion pour le moment de mise sur cette évolution. Le lendemain, le Premier ministre Binyamin Netanyahou avait fait une allusion à ces développements lors du conseil des ministres.

